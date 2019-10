Bolzano | 80enne scappa dai domiciliari 12 volte in tre mesi Revocati

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Undialla fine è riuscito a finire in cella, nonostante l’età avanzata. L’uomo era stato condannato ai, dai quali però era evaso per ben dodiciin soli tre. L’ultima volta il tribunale di sorveglianza ha deciso di spedirlo dietro le sbarre. L’anziano era stato posto aipresso la sua abitazione a luglio, proprio per il reato di evasione. Ma di starsene dentro le quattro mura domestiche neanche a parlarne.E infatti da quel giorno è evaso ben 12, per i motivi più disparati, dal supermercato alla farmacia, al medico. Ogni scusa era buona per allontanarsi, e non negli orari concessi. In soli treè riuscito a collezionare dieci denunce da parte dei carabinieri, una dalla polizia locale e una da quella di Stato. Alla fine il giudice ha deciso di revocare ie arrestare una volta per tutte l’anziano fuggitivo.I ...

ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: #Evade per 12 volte in tre mesi dai #domiciliari, 80enne finisce in carcere a #Bolzano. - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: #Evade per 12 volte in tre mesi dai #domiciliari, 80enne finisce in carcere a #Bolzano. - TgrAltoAdige : #Evade per 12 volte in tre mesi dai #domiciliari, 80enne finisce in carcere a #Bolzano. -