Rocket League e Stranger Things stanno per incontrarsi nell' evento Haunted Hallows

Rocket League sostituirà le loot box con il sistema dei "Blueprints" : Poiché sono state numerose volte oggetto di discussione (e anche perché stanno diventando sempre più illegali in alcuni luoghi, in particolare in Europa), ad agosto Psyonix ha deciso di sbarazzarsi delle loot box in Rocket League. Le loot box saranno sostituite dal sistema dei "Blueprints".Attualmente le loot box di Rocket League arrivano alla fine delle partite, ma devono essere sbloccate con keys ottenibili con soldi veri. A partire da ...