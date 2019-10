«Riverdale» | il commovente addio a Luke Perry

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019)L’porta sempre con sé un dolore stridente, ma Roberto Aguirre-Sacasa, creatore di, sapeva che prima o poi quel momento sarebbe arrivato. Alla scomparsa di, avvenuta a marzo, le riprese della serie erano appena terminate e capire in che maniera rendere omaggio all’attore congedando il suo personaggio era uno degli snodi fondamentali che gli sceneggiatori avrebbero cercato di affrontare negli ultimi mesi. Era inevitabile, quindi, che la quarta stagione della serie si aprisse con la scomparsa di Fred Andrews, il papà di Archie che, nella finzione narrativa, trova la sua fine in un terribile incidente stradale mentre cercava di prestare soccorso a una motociclista in panne sull’orlo di una strada. https://twitter.com/Variety/status/1182143718209376257 L’episodio, andato in onda ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Riverdale: la stagione 4 si apre con un commovente omaggio a Luke Perry -