Otto persone sono state condannate per l’incendio dello scorso ottobre nel deposito di

Il 13 Otto bre giornata nazionale delle persone con sindrome di Down : Coor Down in 200 piazze con i suoi volontari con la campagna “Non lasciate indietro nessuno” L’educazione inclusiva, il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la vita indipendente e la possibilità di decidere della propria vita sono diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti. Negli ultimi 40 anni in Italia gli sforzi intrapresi per realizzare un cambiamento culturale verso la concreta inclusione hanno ...

Patologia colpisce oltre 1 milione di persone in Italia : comune e diffusa quasi come ictus e cancro ma sOttostimata e sOtto curata : È comune e diffusa quasi come ictus e cancro1 eppure è ancora oggi sottostimata e sotto curata, parliamo della fibrillazione atriale, una Patologia che colpisce oltre 1 milione di persone in Italia1-2, quasi 90.000 in Campania1-2. Oggi a Castel dell’Ovo è in programma un incontro tra i massimi esperti delle varie discipline che lavorano in sinergia per il trattamento della Patologia con l’obiettivo di valorizzare l’innovazione in un settore che ...