Lapo Elkann attacca Salvini sui Migranti - la replica (poco elegante) dell'ex ministro : Dibattito a distanza tra i due sul tema migranti. L'imprenditore a Palermo elogia lo spirito d'accoglienza della Sicilia e...

Migranti : Lapo Elkann - ‘nessuna polemica con Salvini’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “Da parte mia non c’è alcuna polemica di alcun tipo nei confronti di Salvini e della politica e né voglio entrare in quel territorio che non mi interessa. Non faccio il politico e non ho alcuna intenzione di legarmi con la politica come hanno fatto certi imprenditori. Mi permetto solo di dire che con la politica meno ci ho a che fare, più felice sono”. Lo ha detto Lapo Elkann, a ...

Lapo Elkann contro Salvini : "Sui Migranti comportamento dissolutivo". L'ex ministro : "Parole stupefacenti" : L'imprenditore a Palermo elogia lo spirito d'accoglienza della Sicilia e attacca la poltica: "Vergognoso che nessuno sia andato a Lampedusa ai funerali delle ultime vittime"

Lapo Elkann come Carola Rackete : "Non chiamiamoli Migranti ma nuovi italiani" : Parla Lapo Elkann, sembra Carola Rackete o uno degli onorevoli Pd saliti a bordo della Sea Watch. "La Sicilia è la terra di accoglienza più importante che c'è nel Paese dei nuovi italiani. La bontà d'animo e la generosità dei siciliani è molto forte per tanti motivi", spiega a Palermo il rampollo Ag

**Migranti : Lapo Elkann - 'Salvini non mi piace - suo comportamento dissolutivo'** : Palermo, 10 ott. (Adnkronos) - "Non mi piace Salvini, non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni". Così Lapo Elkann, a Palermo, per la firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa ital