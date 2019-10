Tim down - Guasto sulla rete Telecom : crolla la connessione - migliaia di segnalazioni in tutta Italia : L’hashtag #Timdown su Twitter è trend topic: migliaia di utenti hanno affrontato e continuano a segnalare problemi di connessione. Dall’una di notte la rete Telecom sembra avere problemi a livello nazionale. downdetector, che monitora il funzionamento di app e reti telefoniche, rileva numerose criticità. Molti utenti sui social hanno spiegato che per ore sono stati irraggiungibili anche i numeri di assistenza 119 e 187 oltre alle varie App ...