Clima | piu' caldo su quasi tutto il globo a settembre 2019

Sinodo - Nobel per la Pace : “Il negazionismo Climatico è minaccia più grande” : “Il negazionismo climatico è la minaccia più grande”. Cosi’ Carlos Alfonso Nobre, Premio Nobel per la Pace 2017 durante un briefing sul Sinodo dell’Amazzonia. “La voce della scienza è solida”, ha aggiunto sottolineando che il negazionismo “non viene dalla maggioranza delle persone. E’ una parte piccola della popolazione, arriva da interessi economici. E’ lo stesso modello economico che porta ...

Mattarella : “Più soldi per il Clima nel bilancio Ue” - ma la Danimarca frena : L’Unione europea “dovrebbe avere all’interno del suo bilancio maggiori risorse per il clima, magari cominciando dall’allargamento delle tasse sui grandi inquinatori”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando stamattina, nel corso della sua visita ufficiale a Copenaghen, la premier danese Mette Frederiksen. Una sollecitazione, quella di Mattarella, che non sembra aver trovato ...

Decreto Clima - più fondi per la rottamazione delle auto : Le prime misure concrete contenute nello schema di Decreto rimangono quelle per incentivare la mobilità sostenibile, con il bonus mobilità da 1.500 euro per chi rottama auto fino alla classe Euro 3 entro dicembre 2021. Il fondo dedicato potrà contare su 255 milioni complessivi

Clima - il grande freddo sulle Alpi è sempre più raro : giornate con minime sottozero calate del 10% rispetto agli anni Settanta : Le temperature sottozero in alta quota diventano più rare. Lo dicono i nuovi dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Cnr – Centro nazionale delle ricerche elaborati per il Il Sole 24 Ore e svolti monitorando il Clima delle aree Alpine. Emerge un quadro in linea con l’emergenza Climatica globale: l’estate del 2019 è la terza più calda dal 1800 (dopo 2003 e 2012) e le giornate con temperature ...

Clima - ecco la prova dell’impennata delle temperature. L’esperto Cnr : “Nell’ultimo secolo l’aumento di anidride carbonica 100 volte più veloce degli ultimi 800.000 anni” : “Ascoltate la Scienza!”, ha gridato alle Nazioni Unite la giovane attivista svedese Greta Thunberg, accompagnata nelle piazze dall’urlo di centinaia di migliaia di giovani che in tutto il mondo, venerdì 27 settembre, hanno scioperato contro i cambiamenti Climatici e per la difesa della Terra. Ma cosa dice la scienza sul Clima che muta? C’è un grafico, in particolare, che i Climatologi considerano “il più avanzato risultato che la scienza abbia ...

Clima - dall’auto elettrica al veganesimo : quello che sembra figo perché “green” ma produce più danni che benefici : Greta Thunberg e il suo movimento ambientalista si schierano contro i potenti del mondo per chiedere un pianeta più pulito di quello gli adulti hanno ereditato a loro tempo. La stessa Greta rifiuta di prendere l’aereo, si sposta in bici, quando viaggia in auto lo fa a bordo di un modello elettrico, non consuma carne, coltiva le proprie colture per non contribuire alle emissioni di CO2. Greta e i suoi seguaci stanno proponendo questo stile di ...

Greta Thunberg - il Climatologo Franco Prodi attacca : "Fenomeno inspiegabile - si concentri su cose più serie" : "La lotta al riscaldamento globale puoi farla se conosci la parte attribuibile all'uomo e quella attribuibile alla natura. Invece quel che sappiamo veramente del sistema è troppo poco per andare avanti su questa base". Così il climatologo Franco Prodi, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Gi

Clima - manifestazioni in 180 città italiane siamo più di un milione : Studenti in piazza stamani in circa 180 città italiane per il "Global Climate Strike", la protesta lanciata oggi in tutto il mondo.

Agenzie Fao e Unep alleate su Clima e biodiversità per sostenere i Paesi a sottoscrivere impegni più stringenti : sostenere gli Stati nella sottoscrizione di impegni più stringenti sul clima e rafforzare la collaborazione sui temi della biodiversità sono due degli obiettivi che si sono prefissati la Fao e il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep) che hanno rinnovato la loro quarantennale alleanza. L’accordo, firmato oggi dal direttore generale Qu Dongyu e dal direttore esecutivo Inger Andersen, delinea un piano per capitalizzare un ...

Sciopero Clima - più di un milione di studenti in piazza per i «Fridays for Future». Greta Thunberg in Canada : L'attivista 16enne chiude la settimana di proteste a Montreal, dove si discute delle emissioni degli aerei: «Auguri ai cortei, il cambiamento sta arrivando», ha scritto in un tweet. In Nuova Zelanda il più grande corteo di sempre

Clima - ecco come cambieranno gli Uragani nei prossimi 80 anni : diventeranno sempre più forti e devastanti : Due frequenti domande sul riscaldamento globale e gli Uragani sono le seguenti: quali cambiamenti nell’attività degli Uragani sono previsti per la fine del XXI secolo, considerati gli scenari di riscaldamento globale dei modelli dell’IPCC? L’uomo ha già causato un aumento rilevabile nell’attività degli Uragani atlantici o nell’attività globale dei cicloni tropicali? Secondo l’IPCC AR5, la maggior parte del riscaldamento globale osservato negli ...

Sciopero per il Clima - migliaia di studenti in piazza a Milano. La folla intona cori e mostra cartelli : “Il pianeta è più hot di Alberto Angela” : “Milano presente, è in piazza per l’ambiente”. Scandendo questo coro, dal centro del capoluogo lombardo è partito il corteo del movimento dei giovani per il clima ‘Fridays For Future‘. A questo terzo Sciopero globale per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici stanno partecipando studenti di ogni età, dalle elementari all’università, da Milano e dalla provincia, ma anche bambini più piccoli ...