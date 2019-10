Calcetto su ghiaccio | quando per giocare bisogna essere…freddi sotto porta VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Uno sport che unisce calcio e hockey su. E’ questo l’Ice Football, sempre più praticato e coinvolgente nei Paesi del Nord Europa. Perservono equilibrio, piedi buoni e…freddezza. Il divertentissimo sport spopola soprattutto in Finlandia, Russia, Svezia e Norvegia, ma rimanere in piedi non è facile. Guardate ilin basso. This looks unbelievable, if VAR carries on I know what sport I’m switching too! Who would you pick to be in your team? Tag them below #football #soccer #icefootball pic.twitter.com/lvj7bFcdpX — TKCSocial Football News (@TKCSocial) October 8, 2019 Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolosuperessere…freddisembra essere il primo ...

