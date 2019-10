Ambiente | da Lombardia 6 | 5 mln a pmi per rinnovare parco auto e inquinare meno

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Milano, 10 ott. (AdnKronos) – La Regioneha approvato il decreto con cui parte il bando ‘Rinnova Veicoli per il 2019 e il 2020’ che concederà alle micro, piccole e medie imprese contributi per l’acquisto di nuovi veicoli,inquinanti e a basso impatto ambientale. Le risorse stanziate per il 2019/2020 sono 6,5 milioni di euro e l’avvio del processo è il prossimo 16 ottobre, per terminare il 30 settembre 2020. L’intervento serve a incentivare il rinnovo delaziendale la sostituzione di ‘vecchi’ veicoli commerciali con nuovi di categoria M1, M2, M3, N1, N2 e N3, anche con forme di leasing. Potranno accedere al bando le micro, piccole e medie imprese con sede operativa inche radiano un veicolo di proprietà a benzina fino alla categoria euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro V incluso e acquistano ...

jnfrancy : RT @RegLombardia: #QualitàAria Buone notizie per l’ambiente, buone notizie per te. Puoi avere fino a 8.000 € se rottami il tuo vecchio vei… - marcodoniz : RT @RegLombardia: #QualitàAria Buone notizie per l’ambiente, buone notizie per te. Puoi avere fino a 8.000 € se rottami il tuo vecchio vei… - europedirectbs : Si parla di Green Deal Europeo, il piano di @vonderleyen per l'ambiente. Ne avevamo scritto qui… -