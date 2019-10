Vertice tra Zingaretti e Di Maio | le elezioni regionali in Umbria e l’incognita di Matteo

Giovanni Toti escluso dal Vertice del centrodestra : "Non avevo nulla da dire. Forza Italia sta per scomparire" : Al vertice del centrodestra mancava Giovanni Toti. "Sono stato escluso dal faccia a faccia tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi? Non avevo nulla da dire...", commenta laconico il governatore della Liguria, a margine dell'evento "Infrastrutture e Olimpiadi" tenutosi all'hotel Palazz

Lucia Borgonzoni - retroscena dal Vertice tra Salvini - Meloni e Berlusconi : non sarà più candidata in Emilia? : Centrodestra insieme alle regionali, ma esplode il caso Lucia Borgonzoni. Secondo la Stampa, nel vertice a tre tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che ha sancito il patto di ferro tra le forze d'opposizione sarebbe stata risollevata ufficialmente dalla leader di Fratelli d'Italia

Come è andato il Vertice di Arcore tra Berlusconi - Salvini e Meloni : La nota diramata al termine del vertice ad Arcore indica quale sarò l'obiettivo del centrodestra: "Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si è già rivelata inadatta a governare le complessità del nostro Paese e procede per risse e scontri, promettendo nuove tasse e meno sicurezza". Berlusconi, Salvini e Meloni riprendono "la marcia" con "uno spirito unitario" in un ...

Centrodestra : Vertice tra Berlusconi - Salvini e Meloni. “Più coordinamento in Parlamento e spirito unitario in vista di prossime elezioni” : “Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza”. I leader dei tre partiti di Centrodestra tornano a sedersi allo stesso tavolo. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno partecipato a un vertice a Milano, domenica pomeriggio e al termine del faccia a faccia hanno firmato una nota congiunta: “Il Centrodestra si rimette in marcia verso i prossimi appuntamenti politici ed elettorali con spirito ...

Nessun nastro di Mifsud durante il Vertice tra Barr e gli 007 italiani : Nel corso dell’incontro del 27 settembre a Roma tra il ministro della Giustizia statunitense William Barr e il procuratore John Durham da un lato e i vertici dei servizi segreti italiani dall’altro, non sarebbe stato fatto ascoltare alcun nastro di Joseph Mifsud, figura chiave del Russiagate, come scritto dal DailyBeast. Lo si apprende da qualificate fonti dell’intelligence italiana secondo le quali si è trattato di un ...

Giustizia - Vertice tra Bonafede e i partiti della maggioranza : la riforma sarà spacchettata in due ddl. Nodo elezione al Csm : La riforma della processo penale, quella del processo civile, il sistema di elezione al Consiglio superiore della magistratura. Sono i temi sul tavolo del vertice sulla Giustizia in corso alla Camera dei deputati. Seduti attorno a un tavolo ci sono il guardasigilli, Alfonso Bonafede, e i rappresentati dei partiti di maggioranza: il capigruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, i renziani Maria Elena Boschi e Davide Faraone, i capigruppo M5S ...

In serata Vertice tra Di Maio e Conte - si cerca quadra per sottosegretari : vertice, secondo quanto si apprende, questa sera a palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, e il sottosegretario alla Presidenza, Riccardo Fraccaro, con ogni probabilità per chiudere sulla squadra dei sottosegretari pentastellati. L'intenzione sarebbe quella di arrivare a una sintesi prima del Cdm di domani, che comincerà alle ore 15. Fonti qualificate del ...

Governo : terminato Vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD : AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Dopo l’incontro con i capigruppo, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, sarebbe in riunione con due esponenti del Partito Democratico, gli ex ministri Dario Franceschini e Andrea Orlando, e con il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli. In separata sede, invece, Andrea Marcucci e Graziano Delrio (PD) hanno lavorato con Francesco D'Uva e Vincenzo Spadafora (M5S).AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - E' ...

Governo - Vertice in corso tra Conte e i capigruppo M5S e PD : AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - E' terminato l'incontro tra il premier incaricato Giuseppe Conte e i capigruppo di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Bocche cucite per ora.AGGIORNAMENTO 16.00 - Giuseppe Conte ha fatto rientro a Palazzo Chigi e l'incontro è iniziato.AGGIORNAMENTO 15.40 - La delegazione del Partito Democratico è arrivata a Palazzo Chigi, ma a mancare all'appello è il premier incaricato Giuseppe Conte, che si è allontanato in ...

Governo - nuovo Vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD : Il premier incaricato Giuseppe Conte incontra nuovamente i capigruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico per approfondire il programma di Governo, o documento programmatico che dir si voglia, in attesa di capire come si esprimeranno gli utenti iscritti alla piattaforma Rousseau, che al momento hanno il potere di decidere se l'esecutivo M5S-PD diventerà o meno realtà.L'incontro è iniziato a Palazzo Chigi alle 15.30 e proseguirà ...

Crisi di governo - Vertice Conte M5s-Pd. I dem : «Ok taglio parlamentari - passi avanti su autostrade» : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Crisi di governo - Delrio sul Vertice tra Pd e M5S : «Fatti ulteriori passi avanti» : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Conte da Mattarella - poi il Vertice sul programma : M5s e Pd continuano a trattare : L'incontro tra Conte e Mattarella non era in agenda e per questo preoccupa qualcuno alla luce delle difficoltà emerse nella...

Si tratta dopo lo strappo Di Maio Vertice di Conte con M5S e Pd : E' in corso dalle 12.30 a Palazzo Chigi l'incontro presieduto dal presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, con i capigruppo di Pd e M5s. Segui su affaritaliani.it