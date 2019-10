Manovra | slitta l’assegno unico per i figli a carico | “Non ci sarà nel 2020”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L'assegnoper le famiglie conrimane un obiettivo per il governo, ma non verrà messo in campo già con questa legge di Bilancio e quindi slitterà almeno al 2021. Mentre in quello stesso anno andrà a scadenza la quota 100 che, come assicura parlando dellae della Nota di aggiornamento al Def il viceministro all'Economia Antonio Misiani, non verrà rinnovata.

