LIVE Lokomotiv Kuban-Venezia | Eurocup basket in DIRETTA | padroni di casa avanti di 7

33-28 Dormita colossale di Venezia, Kulagin ne mette due facili. 31-28 Daye è freddo alla lunetta, 2/2 e -3. 31-26 DEKKER MOSTRUOSO! Prima stoppa in difesa poi splendida schiacciata dall'altra parte. 29-26 Cummings segna un 2/2 in sicurezza alla linea della carità. 27-26 Fridzon apre la difesa, due punti d'esperienza del russo. 25-26 FINALMENTE DAYE! Tripla dall'angolo per ...

14-8 Splendida penetrazione di Cummings, l'americano è già a quota 10 punti. 12-8 Il primo viaggio in lunetta dei padroni di casa è perfetto 2/2 e massimo vantaggio. Siamo a metà del primo quarto attenzione ai falli, Venezia è già in bonus. 10-8 Dekker con una splendida schiacciata riporta in vantaggio i suoi. 8-8 Secondo gioco da tre punti completato dai padroni di casa. 5-8 Widmar e ...