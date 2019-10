Leonardo è nostro però non ha confini

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Vittorio Sgarbi Forse per la prima volta non condivido una posizione, scellerata, di Italia Nostra che ha ottenuto dal Tar la sospensione del prestito dell'Uomo vitruviano, il celebre disegno di, conservato all'Accademia di Venezia, favorendo una posizione retriva, di pura ritorsione per il mancato prestito della Gioconda all'Italia, che invece cederebbe e concederebbe l'Uomo vitruviano. Non è un divieto al prestito ma una sospensione temporanea, in attesa della sentenza prevista per il 16 ottobre, che comporta l'intollerabile subordinazione del ministro dei Beni culturali e dei suoi tecnici e restauratori favorevoli al prestito e smentiti provvisoriamente da un'azione giudiziaria. La confusione è totale, e anche l'attribuzione delle competenze. Mutatis mutandis, è come il contrasto giudiziario sul tema della migrazione, e la controversia tra Salvini e i magistrati ...

