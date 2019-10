“Il decreto rimpatri? Vedo propaganda” | dice l’ex prefetto Morcone

Migranti - Di Maio : “Il nostro decreto è il primo step sui rimpatri. Riduciamo i tempi a 4 mesi” : “È stato un lavoro di squadra: ringrazio il ministro Bonafede, il presidente Conte e la ministra Lamorgese perché noi stamattina firmiamo il decreto ministeriale che ci permette di portare le misure per stabilire se un migrante può stare in Italia da due anni a 4 mesi”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parla in conferenza stampa alla Farnesina per presentare il decreto sui Migranti, provvedimento che aveva già anticipato nel ...