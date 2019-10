Ginnastica | Elsa Garcia shock ai Mondiali | “Abusata e insultata dagli allenatori | non mi

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)ha accusato pubblicamente i suoidi molestie verbali, fisiche e psicologiche. La messicana ha parlato in occasione dei2019 diartistica che si stanno disputando a Stoccarda, la 29enne ha puntato il dito contro i francesi Eric Demay e la moglie Cecile Pellerin. L’atleta ha dichiarato di essere stata subissata durante il percorso di avvicinamento alla rassegna iridata, il suo coach Antonio Bazarra non è stato accreditato per la competizione e soprattutto alla ragazza è stato impedito di gareggiare sui quattro attrezzi in modo da non permetterle di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020.non è salita sulle parallele asimmetriche, la sua specialità di punta, e questo le ha impedito di ottenere un punteggio sul giro completo utile per staccare il pass per la rassegna a cinque cerchi (uno dei biglietti è stato conquistato dalla ...

