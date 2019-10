Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) “L’operazione Peace Spring è iniziata” ... “è una”. Sono le due comunicazioni che segnano una giornata in cui la diplomazia internazionale alza bandiera bianca in segno di resa al “Sultano” di Ankara. Il tweet del primo pomeriggio di Recep Tayyipche annuncia che l’operazione militare della Turchia contro le forze curde nel nord-est della Siria, denominata “Fonte di Pace” è cominciata. La nota ufficiale di Donaldche chiarisce che “gli Stati Uniti non sostengono questo attacco e hanno chiarito alla Turchia che questa operazione è una”. The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Erdogan sfonda il confine, per Trump ora è 'una cattiva idea' - gmslongo : RT @HuffPostItalia: Erdogan sfonda il confine, per Trump ora è 'una cattiva idea' - HuffPostItalia : Erdogan sfonda il confine, per Trump ora è 'una cattiva idea' -