Amichevole | Germania - Argentina in diretta sul Canale 20 Mediaset

Fonte : digital-news

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Mercoledì 9 ottobre, alle ore 20.45, il“20” trasmette - in, in esclusiva e in alta definizione - l’deluxe «». Nella cornice del Westfalenstadium di Dortmund va in scena la sfida tra due grandi Nazionali, una sorta di rivincita della finale del Mondiale 2014, quando trionfarono i tedeschi grazie alla rete di Götze nei tempi...

iltirreno : L'amichevole fa rivivere le emozioni del 2006 - PassioneCalc10 : RT @CalcioArg: Questa la formazione titolare della #SelecciónArgentina per l’amichevole contro la Germania ???? Per gli ‘italiani’: #DePaul,… - CalcioArg : Questa la formazione titolare della #SelecciónArgentina per l’amichevole contro la Germania ???? Per gli ‘italiani’:… -