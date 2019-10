Agli italiani piace la scienza | doveroso per l’80% ascoltarla di più

Pensioni a stranieri : requisiti identici Agli italiani anche se rimpatriati : Gli immigrati hanno diritto alla pensione in Italia? Una domanda che molti lavoratori stranieri regolari nella penisola si pongono. In linea generale, alla stregua di tutti i lavoratori italiani, anche gli immigrati, che siano comunitari o extracomunitari hanno diritto alla pensione. Un altra domanda comune a molti è quella relativa alla tipologia di pensione che è possibile ottenere in qualità di lavoratore straniero in Italia. anche in questo ...

TAglio parlamentari - Giorgia Meloni rivendica il risultato : "Ciò che vogliono gli italiani" : La riforma costituzionale sul Taglio dei parlamentari è passata a Montecitorio con 553 voti favorevoli, praticamente un plebiscito. Tra questi c'è anche quello di Giorgia Meloni. Intercettata dai giornalisti, la leader di Fratelli d'Italia ha espresso la sua soddisfazione per il via libera a Monteci

Coldiretti : un prodotto alimentare su 4 viene acquistato dAgli italiani in promozione : “Con un aumento su base annuale del 5,2% vola la spesa nei discount alimentari“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio al dettaglio dell’Istat relativi ad agosto 2019 rispetto allo stesso mese dello scorso anno dalla quale si evidenzia peraltro “una sostanziale stagnazione delle vendite alimentari e non. La tendenza al contenimento della spesa è favorita dal fatto che – sottolinea la ...

Polverosi : la Nazionale appartiene Agli italiani. La mAglia verde è un tradimento : Sulla questione maglia verde Nazionale arriva il no lapidario di Alberto Polverosi. Sul Corriere dello Sport non usa mezzi termini: “La Nazionale in verde io non la guardo”. E’ un tradimento, scrive. Il ct Mancini dice di preferire l’azzurro, spiega, ma “l’azzurro non è un colore da preferire, è l’unico colore possibile per la squadra di calcio che rappresenta l’Italia. Perché sulla Nazionale non si ...

TAglio parlamentari - Di Maio : “Mi aspetto voto trasversale. BattAglia condivisa da maggioranza degli italiani” : Sulla riduzione del numero dei parlamentari “non mi aspetto solo un voto di maggioranza, mi aspetto un voto trasversale del Parlamento”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Questa – ha aggiunto – è una Battaglia che secondo me condivide oltre il 90 per cento degli italiani, se andiamo a fare un raffronto tra il numero dei parlamentari che hanno gli altri Paesi europei e quello che ...

Sondaggi - la manovra del Conte bis piace Agli italiani : giudizio positivo anche da elettori Lega : La legge di Bilancio che il governo sta mettendo a punto in questi giorni piace agli italiani: un Sondaggio effettuato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia l'alto gradimento sia della manovra nel suo complesso che di alcune singole misure che contiene. Parere positivo, soprattutto su alcuni punti, espresso anche dagli elettori delle opposizioni di centrodestra.Continua a leggere

L'Inps ci ha rubato il Tfr - spariti 36 miliardi versati dAgli italiani : ecco chi rischia di aver perso tutto : Oddio, mi è sparito il Tfr. Ben 3,3 milioni di lavoratori hanno deciso di "lasciare in azienda" la loro quota della liquidazione, che ammonta a circa il 7% della retribuzione. Peccato che se il dipendente è assunto in un' impresa superiore ai 50 addetti, il Tfr maturando (si chiama così) non resta i

Chi l’avrebbe mai detto : lo smartphone è l’oggetto hi-tech più utilizzato dAgli italiani : L’Italia è famosa in tutto il mondo per la grande passione che mostra verso la tecnologia e più nello specifico per il mercato telefonico. A dare ufficialità a tutto ciò ci pensa l’ultimo rapporto Auditel-Censis dove, per la prima volta in assoluto, gli smartphone si attestano il primato di oggetto tecnologico più utilizzato dagli italiani, soppiantando la TV di casa. Il rapporto fotografa una situazione che vede la presenza di ...

Sondaggi elettorali Gpf : Lega in calo al 29 - 1% - Italia Viva bocciata dAgli italiani : Sondaggi elettorali Gpf: Lega in calo al 29,1%, Italia Viva bocciata dagli Italiani Non è affatto tenero il giudizio che la maggioranza degli Italiani riserva ad Italia Viva. In un Sondaggio Gpf Inspiring Research per La Notizia realizzato tra il 23 e il 27 settembre, il 44,2% definisce il nuovo partito come un’operazione vetrina per dare visibilità a Renzi. Per il 39,1% si tratta di una mera manovra di Palazzo. Minoritarie le ...

Maria Elena Boschi - Matteo Salvini a L'aria che tira : "Perché la attacco? Chiedetelo Agli italiani rovinati" : Siamo a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. L'inviata al Senato intercetta Matteo Salvini. Il leader della Lega si mostra sorridente, la conduttrice gli rinnova l'invito in studio. Dunque, tra le varie domande, la Merlino chiede a Salvini: "Perché lei nei suoi interventi,

Il caffè - il più amato dAgli italiani : piace al 97% dei cittadini del Belpaese. Ed è boom di "sospesi" nel bar : «Sul becco io ci metto questo coppetiello di carta Pare niente, questo coppetiello, ma c'ha la sua funzione E già, perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che...

Governo - Sgarbi contro i pagamenti elettronici : 'Milioni di euro prelevati Agli italiani' : Tra i propositi che il Governo giallorosso si è prefissato per la propria esperienza di gestione del Paese c'è quello di mettere in campo strategie adeguate finalizzate alla lotta all'evasione fiscale. Un'idea che potrebbe essere adottata attraverso una serie di norme e incentivi ad evitare l'utilizzo del contante e a privilegiare i pagamenti elettronici che favoriscono la tracciabilità del denaro. Una prospettiva che non sembra affascinare il ...

Conte : "Chiedo patto Agli italiani contro l'evasione" : Sul tema migranti il premier promette una svolta risolutiva per quanto riguarda sopratutto la gestione dei rimpatri e replica a Salvini: "Tesi non sostenibile quella di chi parla di fregatura per Malta". Di Maio per il nostro commercio punta su India e Cina

Fisco - Conte : "Chiedo un patto Agli italiani contro l'evasione - alla fine pagheremo tutti di meno" : Sul tema migranti il premier promette una svolta risolutiva e replica a Salvini: "Tesi non sostenibile quella di chi parla di fregatura"