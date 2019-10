Il Liverpool punta sui pagamenti elettronici ad Anfield

Il Liverpool punta al filotto con il Leicester : diretta su Sky : La Premier League è solo agli inizi, ma almeno per ora sembra già avere un padrone. A guidare la classifica con sette vittorie su sette gare a quota 21 punti è il Liverpool, intenzionato a fare il possibile per conquistare quel titolo che nella scorsa stagione è mancato solo per un punto. Questa volta i […] L'articolo Il Liverpool punta al filotto con il Leicester: diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Ancelotti abbatte il Liverpool - il Napoli punta dritto agli ottavi : Campioni ko per mano di Carletto Ancelotti. Battendo il Liverpool, il Napoli ha buone possibilità di puntare dritto agli ottavi.

CorSport : Napoli - domani riprendono gli allenamenti. Milik punta al Liverpool : Ancelotti ha lasciato ai suoi giocatori un weekend di riposo in ci rilassare la mente e ricaricare le batterie per riprendere domani gli allenamenti con grande concentrazione. Si torna in campo a Castel Volturno domani in attesa dei comapgni impegnati con le nazionali, in vista c’è il doppio impegno contro la Sampdoria e il Liverpool I primi a tornare saranno Meret, Fabiam e Manolas, visto che Italia, Spagna e Grecia concluderanno oggi i ...