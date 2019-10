Brindisi | rapinarono un ufficio postale nel leccese | chieste quattro condanne

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Perpersone di Tuturano, in provincia di, è arrivata la richiesta di condanna da parte del pm della Dda di Lecce, Alberto Santacatterina. Il sodalizio è accusato di aver rapinato unnela novembre del 2018. L'episodio fece scalpore in tutto il Salento, anche perché la banda entrò armata all'interno della Posta, di primo mattino. Uno di loro impugnava un Kalasnnikov Ak 47, che non esitò a puntare contro uno dei dipendenti, con la pretesa di farsi consegnare il denaro contenuto nelle casse. Un altro soggetto invece aveva in mano un fucile a canne mozze. Per diverso tempo gli inquirenti cercarono invano gli autori del misfatto, ma dopo serrate indagini le autorità riconobbero i rapinatori neicittadini tuturanesi. Gli inquirenti, poco più di un anno fa, si recarono nella piccola frazionena, traendo in arresto i. Gli stessi ...