Tragedia all' autoslalom di Modica | è morto Corrado Perolini

Tragedia Cardito - la sorellina : “L’avevo detto alle maestre” : ‘Napoli, 30 set. (Adnkronos) – “Finalmente vado via da questa casa” e “l’avevo detto alle maestre, ma non mi hanno capito”. Sono due frasi pronunciate da una bimba di 6 anni, sorella più piccola di un anno di Giuseppe, ucciso domenica 27 gennaio a Cardito nel napoletano . Le due frasi, pronunciate dalla bimba nei mesi scorsi quando sono intervenuti i sanitari del 118 e quando stata ricoverata ...

La Tragedia di Fatima - morta sugli scogli alla frontiera di Ceuta perché non c’era un bagno : Fatima Bushra, una 48enne marocchina madre di cinque figli è caduta mentre cercava di espletare all'aperto i propri bisogni fisiologici dopo aver atteso per ore in fila alla frontiera per portare le merci in spalla nell'enclave spagnola di Ceuta. "Se ci fossero stati dei bagni pubblici, Fatima non sarebbe morta" denunciano le associazioni umanitarie.Continua a leggere