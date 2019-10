Manovra | Speranza | “Aboliamo il superticket” Di Maio attacca | “Basta interviste e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il neo ministro della Salute Robertorilancia sulla necessità di abolire progressivamente il superticket di 10 euro che “aumenta le discriminazioni e le diseguaglianze tra i territori e nei territori”. E incassa il sostegno del segretario Pd Nicola Zingaretti secondo cui “è ora di dare una mano a chi ha più bisogno di aiuto. Ma da Luigi Diarriva un altolà: “Troppi annunci, facciamo le cose e poi le diciamo pubblicamente, vale per tutti gli argomenti”, chiede il leader M5s. “Non possiamo pensare che i cittadini siano bombardati ogni giorno diin cui si rincorrono gli annunci e si fa a chi annuncia di più”., intervistato da Repubblica, ha ribadito che intende “battersi per superare il superticket” perché “ogni volta che un cittadino non accede alla sanità per ragioni di natura economica siamo di ...

