Al via la 17esima edizione di BergamoScienza

Fonte : romadailynews

(Di domenica 6 ottobre 2019) Al via ladi– Inaugurato ieri, rimarrà aperto fino al 20 0ttobre il Festival “autunnale” della scienza che invita, come ogni anno, i cittadini a conoscere le ultime novità nel campo della tecnologia, dell’astronomia e astrofisica e della fisica e matematica.si apre con uno spettacolo dedicato a Leonardo. Il genio italiano, raccontato da Massimo Polidoro (Cicap, Comitato italiano per il controllo delle pseudoscienze), che racconta più l’uomo che lo scienziato, riuscendo a cogliere nella sua poliedricità aspetti umanissimi come la fragilità e la ribellione. Quest’anno il tema del Festival è “La sostenibilità della vita sul pianeta”, fil rouge che legherà gli appuntamenti del Festival, che ospiterà scienziati di fama internazionale che, dialogando con il pubblico sulle sfide ambientali e sociali che la nostra società si trova ad ...

