20 anni di Roswell | che fine hanno fatto i ragazzi del Crashdown Café?

Fonte : vanityfair

(Di domenica 6 ottobre 2019) Shiri Appleby è Liz Parker Shiri Appleby oggiJason Behr è Max Evans Jason Behr oggi Katherine Heigl è Isabel Evans Katherine Heigl oggiBrendan Fehr è Michael Guerin Brendan Fehr oggiMajandra Delfino è Maria DeLuca Majandra Delfino oggi Colin Hanks è Alex WhitmanColin Hanks oggi William Sadler è Sceriffo Jim ValentiWilliam Sadler oggi Nick Wechsler è Kyle ValentiNick Wechsler oggi Emilie de Ravin è Tess Harding Emilie de Ravin oggiJulie Benz è Kathleen TopolskyJulie Benz oggiIl 6 ottobre 1999, Max e soci atterravano anel teen-drama fantascientifico in onda per tre stagioni sul canale americano The WB e ispirato alla saga di romanzi perHigh di Melinda Metz. LEGGI ANCHEIl reboot di «» non convince i fan La love story tra la cameriera Liz Parker e l’alieno Max Evans conquistò milioni di adolescenti in tutto il mondo. Diretto da Jason Katims (ideatore di ...

porusio : RT @carmeloabbate: Lei è Demetria. Nasce a Roswell, Stati Uniti, nel 1962. I genitori sono alcolizzati. Si spostano di continuo da uno stat… - gianmaria_di : RT @carmeloabbate: Lei è Demetria. Nasce a Roswell, Stati Uniti, nel 1962. I genitori sono alcolizzati. Si spostano di continuo da uno stat… - 1Conci : RT @carmeloabbate: Lei è Demetria. Nasce a Roswell, Stati Uniti, nel 1962. I genitori sono alcolizzati. Si spostano di continuo da uno stat… -