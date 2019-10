Vincenzo Nibali si è sottoposto a una terapia antalgica all' ospedale dell' Aquila

Fonte : agi

(Di sabato 5 ottobre 2019) Il ciclista Vincenzo Nibali, vincitore del Giro d'Italia 2016, si èa un trattamento di terapia del dolore all'. L'atleta si è presentato il 20 settembre scorso, nel massimo riserbo, nell'ambulatorio del 'San Salvatore', fra i pochi in Italia a praticare cure simili senza farmaci. La notizia è stata diffusa solo oggi dalla Asl 1 Abruzzo. Accompagnato dal medico Emilio Magni, medicoa squadra Bahrain-Neri, Nibali si èal trattamento antalgico, durato una quindicina di minuti. Dopo aver lasciato L', il ciclista poche ore dopo è salito in sella alla sua bici per saggiare i primi effettie cure: tornerà nell'abruzzese per proseguire il ciclo. 'Lo Squalo', fra i pochissimi ciclisti ad aver vinto Vuelta (giro di Spagna), Tour de France e giro d'Italia, ...

