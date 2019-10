MotoGP | GP Thailandia 2019 | gerarchie ribaltate Quartararo e Vinales sono diventati i

Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP : Il pilota francese Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP. Dietro di lui partiranno Maverick Vinales e il campione del mondo Marc Marquez. Per Quartararo è la quarta pole in carriera in MotoGP. Gli italiani Morbidelli e

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “La caduta nelle qualifiche? Uscito troppo forte da curva-4” : Marc Marquez colleziona un’altra caduta nel corso delle qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, l’iberico, protagonista di un crash spaventoso nel corso delle libere del venerdì, ha perso ancora una volta l’anteriore della sua Honda, finendo per le terre e vedendo sfumare la pole position dell’appuntamento thailandese in favore del francese Fabio ...

MotoGP Thailandia - pole per la Yamaha di Quartararo davanti a Vinales. Terzo Marquez. Solo nono Rossi : Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel gran premio di Thailandia della Motogp sul Chang Buriram Circuit. Il giovane francese della Yamaha, nonostante una caduta, è riuscito a precedere lo spagnolo Maverick Vinales su Yamaha ufficiale. Terzo Marc Marquez, nonostante la caduta rovinosa durante le prove libere. Primo degli italiani Franco Morbidelli, quarto. Poi, Danilo Petrucci quinto, Andrea Dovizioso settimo e Valentino Rossi ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Ducati - non ci siamo. Involuzione tecnica evidente - Yamaha e Honda lontane. C’è preoccupazione anche per il 2020 : Bene ma non benissimo. Si potrebbe definirla così la prestazione della Ducati di oggi nelle qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, le Rosse non sono mai state in ballo per la pole position, ottenuta poi dal francese della Yamaha Fabio Quartararo (quarta p.1 dell’annata per lui). Una prestazione deludente nel complesso per le Rosse, considerando il quinto posto di Danilo ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : analisi delle qualifiche. Quartararo re delle qualifiche - Valentino Rossi può risalire in gara : Quattro pole position conquistate in quindici appuntamenti sono davvero un fiore all’occhiello notevole per Fabio Quartararo. Se si pensa, poi, che il francese è solamente un rookie nella classe regina, questo risultato si può tranquillamente definire eccezionale. Il poker, il portacolori del team Yamaha Petronas, lo ha piazzato questa mattina nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP, con una ennesima ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : i segreti del circuito di Buriram. Un mix tra tecnica e velocità : Il Circus della MotoGP fa rotta verso la Thailandia, a Buriram, dove oggi sono tenute le qualifiche della quindicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto asiatico Fabio Quartararo ha saputo interpretare alla perfezione il layout: un circuito in cui parti veloci e tratti più guidati sono inseriti nel giusto mix, creando non poche difficoltà nella messa a punto per le moto, dovendo avere accelerazione e agilità nei cambi di ...

Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Bilancio di giornata positivo - domani punto alla vittoria” : Tredicesima prima fila stagionale (su 15 qualifiche disputate) con il terzo miglior tempo delle prove ufficiali odierne per Marc Marquez, autore di una qualifica di buon livello per i suoi standard in Thailandia fino al momento della caduta nel corso dell’ultimo time-attack del Q2. Il leader del Mondiale MotoGP si stava migliorando notevolmente e avrebbe potuto sicuramente insidiare la pole di Fabio Quartararo, ma ha commesso un errore ...

Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Bilancio di giornata positivo - domani punto alla vittoria” : Tredicesima prima fila stagionale (su 15 qualifiche disputate) con il terzo miglior tempo delle prove ufficiali odierne per Marc Marquez, autore di una qualifica di buon livello per i suoi standard in Thailandia fino al momento della caduta nel corso dell’ultimo time-attack del Q2. Il leader del Mondiale MotoGP si stava migliorando notevolmente e avrebbe potuto sicuramente insidiare la pole di Fabio Quartararo, ma ha commesso un errore ...

MotoGP – Quartararo in pole - Vinales e Marquez completano la prima fila : la griglia di partenza del Gp della Thailandia : Stessi piloti ma posizioni diverse rispetto alla prima fila del Gp di Aragon, in Thailandia infatti c’è Quartararo che precede Vinales e Marquez Quarta pole position in stagione per Fabio Quartararo, che in Thailandia precede Vinales e Marquez grazie ad un tempo pazzesco che gli vale anche il record della pista. Una prestazione solida quella del francese, che domani dunque si candida tra i favoriti per la vittoria del Gran Premio. ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Contento di questa pole position. Abbiamo fatto un ottimo lavoro” : Fabio Quartararo si conferma uno degli uomini più veloci del Circus della MotoGP. Il francesino, in sella alla Yamaha Petronas, ha realizzato la pole position del GP della Thailandia, quintultimo round del campionato della classe regina. Una prestazione di grandissima qualità per il transalpino, che così può incamerare la quarta p.1 in quest’annata da incorniciare in qualità di rookie. L’alfiere della M1 ha saputo adattarsi molto ...

MotoGP – Quartararo in estasi - Viñales incazzato e Marquez… assente : le parole dei top-2 dopo le qualifiche in Thailandia : Lo spagnolo della Honda non si presenta nel parco chiuso per un problema con la tuta, restano dunque Quartararo e Viñales ed esprimere le proprie sensazioni dopo le qualifiche del Gp della Thailandia Pole position e record della pista per Fabio Quartararo in Thailandia, il francese chiude davanti a tutti le qualifiche di Buriram tenendo alle proprie spalle Maverick Viñales e Marc Marquez. AFP/LaPresse Quarta partenza al palo per il rookie ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Quartararo in pole - Marquez 3° - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 9° : Quindicesimo round e quindicesime qualifiche del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) è andato in scena il time-attack per la Griglia di partenza del quintultimo appuntamento della classe regina, che potrebbe valere il titolo iridato a Marc Marquez. La pole position va uno strepitoso Fabio Quartararo che si porta a casa una grande prestazione (quarta pole in top class), a precedere Maverick Vinales sull’altra ...

MotoGP in tv - GP Thailandia 2019 : orari warm-up e gara su Sky e TV8 - programma e streaming (domenica 6 ottobre) : Sarà una alba “di fuoco” quella che vivremo domattina per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 del Motomondiale. Sul tracciato di Buriram andrà in scena il 15esimo appuntamento del campionato per una prova che potrebbe dire molto a livello di titolo iridato. Si inizierà con i warm-up nel cuore della notte italiana, mentre le gare prenderanno il via alle ore 6.00 con la Moto3, quindi alle 7.20 toccherà ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultati e classifica qualifiche : Quindicesimo round e quindicesime qualifiche del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) è andato in scena il time-attack per la Griglia di partenza del quintultimo appuntamento della classe regina, che potrebbe valere il titolo iridato a Marc Marquez. Di seguito l’ordine dei tempi: Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2019 1 9 D. PETRUCCI 1:30.685 2 44 P. ESPARGARO +0.271 3 35 C. ...