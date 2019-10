Inter | l’ammissione di Barella | “Conte ha un’attitudine diversa | per lui mi farei

Fonte : sportfair

(Di sabato 5 ottobre 2019) Il centrocampista dell’ha parlato della sconfitta subita a Barcellona e del prossimo impegno contro la Juventus, in programma domani sera a San Siro Si sta ritagliando piano piano il proprio spazio nel centrocampo dell’, Nicolòsta convincendo Antonio Conte a dargli fiducia, alzando l’asticella delle proprie prestazioni. AFP/LaPresse Tanta personalità al Camp Nou e coraggio da veterano per il giocatore nerazzurro, che adesso si concentra sul big match con la Juventus in programma domani sera a San Siro: “la gara con il Barcellona ci è rimasta dentro. Perdere non ci è andato giù. Ma più del risultato, più dell’arbitraggio, quella partita ha fatto vedere chi siamo. Per 65-70’ abbiamo messo sotto il Barcellona, la squadra top al mondo. Certo, la vittoria avrebbe amplificato tutto. Però abbiamo dimostrato personalità, sarà importante per il ...