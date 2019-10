Upas | trame all' 11 ottobre | Mia complica la vita di Alex | Diego ossessionato da Beatrice

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Tanti sono colpi di scena accadranno nelle prossime puntate settimanali di Un posto al sole, in onda da lunedì 7 a venerdì 112019 su Raitre alle ore 20:45 circa. Scendendo nei dettagli delle anticipazioni, Silvia cercherà di aiutare a tutti i costiParisi. Invece, Mia non sarà del tutto d'accordo a lasciare la Terrazza mentre Vittorio si renderà conto di sentirsi deluso per la questione che si è creata con l'ormai ex fidanzata. Infine, Nadia prenderà una decisione per quanto riguarda la sua relazione con Renato. Un posto al sole: Vittorio è deluso Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate trasmesse da lunedì 7 a venerdì 11rivelano che Guido non riuscirà ancora ad opporsi alla prepotenza di Cinzia per quanto riguarda l'affitto mensile della casa, per questo motivo Mariella sceglierà di prendere in mano la situazione. Giulia sarà indecisa su cosa fare ...

