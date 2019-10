Tapiro d’oro per Pio e Amedeo | Gli spettacoli sono uguali ai precedenti

Pio e Amedeo spettacolo uguale al precedente? Arriva il Tapiro d’oro : Striscia la notizia: perché è stato consegnato il Tapiro d’oro a Pio e Amedeo Primo Tapiro d’oro per Pio e Amedeo. Il celebre duo comico pugliese è stato raggiunto dall’inviato Valerio Staffelli per via dello spettacolo La classe non è qua. Uno show che è partito dall’Arena di Verona e che sarà di scena fino […] L'articolo Pio e Amedeo spettacolo uguale al precedente? Arriva il Tapiro d’oro proviene da Gossip ...

Milan - Tapiro d’oro a Paolo Maldini : “E’ una sofferenza per chi ama questa squadra” : questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Paolo Maldini per lo scarso rendimento del Milan in campionato: la squadra rossonera ha conquistato solo 6 punti in 6 gare e si trova al 16esimo posto in classifica. L’ex capitano del Milan dichiara: “Sono tanti anni che non siamo al livello di una volta. È una sofferenza per chi ama questa squadra”. Scarica o ...

Milan - Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’oro a Maldini : “che sofferenza!” : Striscia la Notizia consegna il tapiro d’oro a Paolo Maldini dopo il pessimo inizio di stagione di Giampaolo: il dirigente rossonero sottolinea la ‘sofferenza’ di queste prime partite Nella puntata di questa sera di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, verrà trasmesso il servizio nel quale Valerio Staffelli consegnerà il tapiro d’oro a Paolo Maldini. Dopo il pessimo inizio di stagione del Milan, con 4 sconfitte ...

Toninelli - Tapiro d’oro di Striscia la Notizia : «Finalmente ho il tempo per andare a prendere i miei bambini a scuola» : Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Conte bis. Valerio Staffelli ha intercettato l’ex ministro che ha così risposto: «Finalmente ho il tempo per andare a prendere i miei bambini a scuola». Questa sera a Striscia la Notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a ministro delle ...

Wanda Nara e l’Inter : nuovo Tapiro d’oro da Striscia la notizia : Perché Wanda Nara ha ricevuto un nuovo Tapiro da Striscia la notizia Ancora un Tapiro d’oro per Wanda Nara da parte di Striscia la notizia. La moglie-agente di Mauro Icardi è protagonista della prima puntata della nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci. L’argentina, al momento impegnata con il programma tv Tiki Taka, è […] L'articolo Wanda Nara e l’Inter: nuovo Tapiro d’oro da Striscia la notizia proviene ...