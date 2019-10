Sui rider trovato l' accordo | divieto di cottimo e più diritti

Il nuovo decreto Sui rider mette tutti contro tutti : rider di Glovo a Torino (Getty Images) Di certo c’è che al tavolo delle negoziazioni arrivano tutti scontenti. La norma sui rider, i fattorini che fanno consegne a domicilio per app come Glovo, Deliveroo o Uber Eats, che l’ex ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha varato in extremis, prima della caduta del primo governo Conte, è un boccone amaro. Non piace ai fattorini che avevano organizzato le prime proteste contro le piattaforme, ai quali ...

Il ministro del Lavoro vuole riscrivere la legge Sui rider : Firmata a Bologna la prima carta dei diritti dei lavoratori digitali (foto: riders Union Bologna) Novità in arrivo per i rider italiani. Dopo le proteste dei lavoratori per la prima e controversa legge per regolare il Lavoro via piattaforma, varata dal precedente ministro del Lavoro e oggi ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il governo Conte bis vuole rimettere mano alla questione delle tutele per le decine di migliaia di lavoratori impiegati ...

La procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva Sui riders : La procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva su alcune questioni che riguardano i riders, i fattorini che eseguono consegne a domicilio. Non è chiaro se l’indagine si concentrerà sui fattorini delle grandi società di consegne a domicilio, attive solo

L'ombra del caporalato e dello sfruttamento Sui rider : indagini a tutto campo : La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul lavoro dei fattorini: gli inquirenti indagano su presunte violazioni delle...

Di Maio : nel decreto Sui rider non c'e' il cottimo : Di Maio: oggi molti giornali scrivono che nella norma che abbiamo previsto per tutelare i rider abbiamo mantenuto il cottimo. Falso.

Governo - approvati tutti i decreti discussi in Cdm : c’è anche la norma Sui rider e il dl sulle crisi aziendali : Il Consiglio dei ministri ha approvato tutti i decreti all’ordine del giorno. Secondo indiscrezioni, il dl sulle crisi aziendali, quello sul settore lattiero-caseario e sulle assunzioni nella scuola, oltre alla norma sui rider, hanno ricevuto l’ok del Cdm “salvo intese”. Questo vuol dire che l’approvazione è dovuta al fatto che i decreti non possono andare in Gazzetta Ufficiale da domani, ma, secondo quanto si ...

LAVORO E POLITICA/ Gli "effetti collaterali" dell'accordo Sui rider : Nella maggioranza sembra sia stato raggiunto un accordo per arrivare a una legge riguardante il LAVORO dei cosiddetti rider