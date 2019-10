Perché un Papa si deve occupare di ecologia | l' appunto inedito di Ratzinger

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Con unfinoraper la preparazione della sua Enciclica Caritas in Veritate, sulla giustizia sociale e sull’(7 luglio 2009), Benedetto XVI rispose in modo deciso a chi obiettava che unnon se ne doveva.Alcuni esponenti della Congregazione per la Dottrina della Fede prepararono addirittura un testo alternativo a quello ormai prossimo alla pubblicazione, ritardandone la promulgazione, sollevando il dubbio che fosse necessario elevare il livello teologico dell’Enciclica (il cui IV capitolo è interamente dedicato alla responsabilità della Chiesa nei confronti del Creato), ancorandola maggiormente alle verità della fede, nonostantefosse stato egli stesso per tanti anni il Prefetto della Congregazione, e non quindi un pastore con poca preparazione teologica, come si rinfaccia aFrancesco. La medesima ...

Rvaticanaitalia : #EnzoBianchi fondatore #ComunitàBose: 'Il #Sinodo sull'#Amazzonia riguarda tutti perché l'#evangelizzazione oggi de… - vaticannews_it : #28settembre 'Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. La vita si fa storia”. Questo il tema scelto dal… - NicolaPorro : Perché dal Vaticano si sente la necessità di entrare in maniera così importante nei temi dell’economia? Ce ne parla… -