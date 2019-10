LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA Sfumano i sogni di Massimo Stano | stop and go

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.48: Al km 18 sale a 25″ il vantaggio di Yamanishi su un Karlstrom in difficoltà, terzo Mizinov a 10″ dallo svedese 23.43: Invariate le distanze tra Yamanishi e Karlstrom che resta a 16″, poi c’è Mizinov a 35″, Korkmaz a 45″ 23.38:passa a 2’50” dalla testa ai 15 km 23.36: Yamanishi sempre davanti al km 15, Karlstrom a 15″ prova a mettersi all’inseguimento, a 27″ Korkmaz, Mizinov, Ikeda 23.33: Yamanishi aumenta in testa. Al km 14 ha 16″ di vantaggio su Karlstrom, Korkmaz e Ikeda, a 20″ Mizinov 23.31:fermo ai box 23.30: Francamente non si è capito il motivo delle tre proposte di squalifiuca perin due km, sta di fatto che ancora una volta l’Italia esce danneggiata dalle scelte dei giudici. Non è la prima volta e purtroppo non sarà ...

