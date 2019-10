E’ giallo in un piccolo paese | un uomo scompare nel nulla | tutti gli abitanti della città

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) La notiziasparizione di Paddy Moriarty, undi 70 anni è apparsa in bella evidenza sul New York Times. La scomparsa ha suscitato parecchio interesse in tutta l’Australia perché l’abita in undi soli 11. La Polizia, allertata solo quattro giorni dopo la sua scomparsa, ha detto che sono, la momento, indagatigli. L’nato in Irlanda e trasferito a Larimmah in Australia era andato a bere nell’unico bar del, subito dopo aver bevuto otto birre si incamminò con la sua cagnolina verso casa senza però mai arrivare. Quello che suscita più interesse nell’opinione pubblica australiana è che l’è scomparso da 8 mesi ma la Polizia ancora brancola nel buio. Gli investigatori pensano che l’sia stato ucciso ma non hanno le prove. Prima hanno iniziato a indagare sul barista dell’unico bar del...

Heliantus_annus : 19. Il mio colore preferito è il giallo ma da piccolo lo schifavo completamente - percontomio70 : @tizianacampodon Piccolo amore mio ?? tutto giallo come il ?? - AlessandraFav14 : @YougleFact Dire che mi piace....no..Ma apprezzo QUESTO.. piccolo dinosauro..mignon.. cos'è con questo giallo limone? -