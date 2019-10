Conte replica a Renzi | «Non ci servono fenomeni in tv | rispetto per i lavoratori»

Conte replica a Renzi sul cuneo fiscale : «Pochi 20-30 euro? Rispetto per chi lavora» : Il presidente del Consiglio ha partecipato ai festeggiamenti per il Santo patrono d’Italia, in occasione del 4 ottobre: «Realizzare Paese più giusto con meno tasse per gli onesti». E sui migranti: «Velocizzare i rimpatri è una grande svolta»

Cuneo fiscale - Conte replica a Renzi : “Non abbiamo bisogno di fenomeni. Pannicello caldo? Serve rispetto per i lavoratori” : “Tutti devono partecipare con massima impegno e determinazione all’azione del governo. Non abbiamo bisogno di fenomeni. Poi se uno vuole andare in tv vada pure, ma si sieda al tavolo. Quando ci si siede vale la forza delle argomentazioni”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha replicato a distanza alle dichiarazioni di Matteo Renzi sul Cuneo fiscale. L’ex segretario Pd infatti, in una lettera inviata al Corriere della ...

Facebook - l'Ue : «Cancellare anche Contenuti simili a quelli giudicati illeciti». La replica : «Interrogativi su libertà d'espressione» : Facebook dovrà rimuovere anche i contenuti simili a quelli già giudicati illeciti. Lo ha stabilito oggi la Corte Ue chiarendo che una richiesta simile da parte della magistratura non...

Salvini replica a Conte sui migranti : "Più sbarchi - più morti" : “In un anno di governo ho ridotto gli sbarchi del 75%, e in un solo mese di Pd-M5S gli arrivi sono aumentati. Questi sono fatti, mentre l’accordo di Malta è solo l’ennesima promessa dell’Europa. Tante parole ma fatti zero, come in passato. Il premier Conte dovrebbe ricordarlo e mostrare rispetto per chi ha governato con lui per 14 mesi, contribuendo a strapparlo dall’anonimato. Se non sopportava me e la Lega, ...

Di Battista scuote M5S - non vi fidate di Pd e Renzi. Marcucci replica : Conte e Di Maio tengano a bada i suoi deliri : Alessandro Di Battista torna a scuotere il Movimento 5 stelle, mettendo in guardia i pentastellati dal rischio Pd (e Renzi): non vi fidate, e' l'ammonimento-avvertimento lanciato sui social. Dopo aver espresso le sue perplessita' sull'alleanza giallorossa all'avvio del confronto tra i due partiti in vista della nascita del governo Conte II, Di Battista ha scelto il silenzio, evitando di tuonare su un accordo che, non e' un mistero, non ...

Conte : "Sorpreso dai tempi scelti da Renzi ma governo sostenibile" | E replica a Di Battista : Alla festa di Articolo 1, il presidente del consiglio esprime perplessità sulla nascita di Italia Viva e ribadisce la chiusura all'ex alleato Matteo Salvini: "Il no si può declinare all'infinito"

Governo - il Pd replica a Di Battista : “Conte e Di Maio tengano a bada i suoi deliri” : Il Pd, con il suo capogruppo al Senato Andrea Marcucci, risponde alle parole di Alessandro Di Battista sull'alleanza di Governo: "Consiglierei al premier Conte e al ministro Di Maio di tenere a bada i deliri di Di Battista, che oggi come un Salvini qualsiasi è tornato a scagliarsi contro l’Europa e che sembra comunque pronto a fare di tutto per rompere l'attuale maggioranza parlamentare”.Continua a leggere

Regione Lazio e Campidoglio - Pd e M5s provano a replicare lo schema che ha portato al Conte 2 : Una convergenza difficile, ma non impossibile che ora ha anche l’avallo del segretario-governatore Zingaretti. Per il momento c’è ancora una certa freddezza, ma le porte sono solo socchiuse. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno provando a replicare in Regione Lazio e al Comune di Roma quanto avvenuto al governo nazionale. A piccoli passi, è vero, ma qualcosa si muove. E la partita non è di poco conto. Da una parte c’è l’ente ...

Chef Rubio e la manifestazione anti-Conte : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Forze dell’ordine schierate”. La replica della polizia : “Fastidioso e sconcertante” : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Perché nessun manifestante è stato perquisito, schedato e/o gonfiato di botte? Semplice: perché non c’erano Forze dell’ordine avvelenate o schierate. Evidente la disparità di trattamento in base all’ideologia politica“. Così ha twittato Gabriele Rubini in arte Chef Rubio commentando una foto della manifestazione organizzata lunedì dal centrodestra in piazza Montecitorio mentre alla Camera ...

Governo - la replica di Conte in Senato : “Da Lega voltafaccia senza dignità”. L’intervento integrale : “Evocate spesso il concetto di dignità, ma la dignità per quel che riguarda il ruolo di presidente del Consiglio non può essere riconosciuto o meno a seconda che sia al vostro fianco o meno al Governo. Ero l’alfiere degli interessi nazionali e ora scopro che non lo sono mai stato. La dignità mi può venire dal difendere con onore e massimo impegno gli interessi degli italiani e non da altro. Poi con calma spiegherete al Paese cosa c’è ...

Governo - Conte replica e accusa Salvini : “Con arroganza e scarsa conoscenza voleva pieni poteri” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replica al Senato dopo la giornata di dibattito sulla fiducia al suo esecutivo e prende di mira le opposizioni. In particolare, Conte accusa Matteo Salvini per la sua richiesta di tornare al voto e di volere pieni poteri, definendo il leader della Lega "arrogante" e con "scarsa conoscenza della Costituzione".Continua a leggere

Voto di fiducia in corso - Conte Contestato durante la replica : "M5s è stato tradito - Lega voleva poltrone" | "Implementeremo il Reddito di cittadinanza" : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Governo - Conte durissimo con la Lega nella replica alla Camera. L’intervento integrale : Il lungo discorso di replica del premier Giuseppe Conte a Montecitorio ha toccato molteplici punti ed è stato caratterizzato dal continuo e puntuale scontro con i deputati leghisti, che non gli hanno risparmiato Contestazioni a scena aperta: “La nostra Costituzione esprime una assetto e un equilibrio istituzionale, noto come democrazia parlamentare: significa che voi parlamentari siete eletti dal popolo e che questo Governo viene qui a ...