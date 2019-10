Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il brand californiano delle auto elettriche ha consegnato nel terzo trimestre 97mila vetture. Pur trattandosi di un risultatoè risultato sotto le attese degli analisti e soprattutto sotto le promesse di Elon Musk

fisco24_info : Tesla, le vendite record non bastano. Mercato deluso, titolo a picco: Il brand californiano delle auto elettriche h… - Europcar_IT : Le vendite delle #AutoElettriche sono in crescita in diversi paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti. Sapevi che… - jmorat : RT @Greenstartit: Nel record trimestrale di vendite di #Tesla (97.000) nuovo picco per la #Model3 che tocca le 79.600 unità, con la produzi… -