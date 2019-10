Sui migranti arriva il decreto Di Maio Stretta sui rimpatri

Trump - raccolta fondi record. Proposta choc Sui migranti : Trump all'assalto dei Dem sul caso impeachment: "E' un colpo di Stato". E propone di sparare alle gambe ai migranti. Ma la sua raccolta fondi in vista delle elezioni 2020 vola Segui su affaritaliani.it

I giuristi chiedono a Lamorgese di rimediare ai pasticci di Salvini Sui migranti : Dopo le sentenze dei giudici ordinari, anche la società civile si muove contro il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini quando era alla guida del Viminale. “Italia stato di diritto” è un’associazione di giuristi, avvocati, notai, magistrati in pensione e docenti di diritto ed ha deciso di invia

Il ministro Lamorgese ha fornito i nuovi dati Sui rimpatri dei migranti dall'Italia : "Al 22 settembre, i rimpatri effettuati dal nostro Paese sono stati 5.244, di cui 5.044 forzati e 200 volontari assistiti". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferendo alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Politiche europee in vista del Consiglio Ue Giustizia e Affari Interni in programma il 7 e 8 ottobre. "Nel 2017 - ha ricordato il ministro - i rimpatri forzati erano stati 6.514 e quelli volontari ...

Lamorgese svela il bluff di Salvini Sui rimpatri dei migranti : sono meno degli anni scorsi : Il ministyro dell'Interno in Commissione Affari Costituzionali e Politiche Europee fa il punto della situazione sui flussi migratori: arrivi in calo e aumento delle pratiche risolte per le richieste di protezione internazionale. E svela il bluff di Matteo Salvini: sotto la sua gestione meno rimpatri degli anni precedenti.Continua a leggere

Trump - raccolta fondi record. Proposta choc Sui migranti : Trump all'assalto dei Dem sul caso impeachment: "E' un colpo di Stato". E propone di sparare alle gambe ai migranti. Ma la sua raccolta fondi in vista delle elezioni 2020 vola Segui su affaritaliani.it

Dal creatore di Gomorra arriva una serie tv Sui migranti - Europa - dal libro di Fabrizio Gatti : Il titolo è ancora provvisorio, ma dovrebbe chiamarsi proprio Europa la nuova serie tv sui migranti targata Sky: il fenomeno delle migrazioni di massa dall'Africa verso il Vecchio Continente e tutto ciò che ne consegue in termini di viaggi della speranza tra terra e mare, dalle traversate nel deserto ai naufragi, dai salvataggi agli approdi incerti presso i porti del Mediterraneo sarà al centro della nuova produzione originale di Sky. A ...

Come sarebbero cambiate le cose con il nuovo accordo Sui migranti? : Il 23 settembre i ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e Malta si sono riuniti - presente anche la Finlandia, presidente di turno dell'Unione europea - a La Valletta e hanno trovato un accordo per modificare la gestione dei migranti che arrivano in Europa dopo essere stati soccorsi in mare. Vediamo dunque i contenuti di questo accordo e Come sarebbe cambiata la gestione dei migranti nel recente passato se questo accordo fosse già ...

Sarà difficile sanzionare i Paesi contrari all'accordo Sui migranti di Malta : difficile, se non impossibile, che chi tra i Paesi Ue non accetterà o neppure darà segno di prendere in considerazione l'accordo di ieri a Malta sulla questione migranti si ritrovi poi gravato di sanzioni. Lo si è ipotizzato ieri, lo si è detto - anche con enfasi, sebbene misurata e contenuta - in conferenza stampa dopo il minivertice dei ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e della stessa ...

Accordo a Malta Sui migranti. Lamorgese : un primo passo concreto : Trovato un Accordo sulla redistribuzione dei migranti che arrivano in Europa. Nel vertice de La Valletta, tra i ministri degli Interni di Italia, Francia, Germania e Malta, sotto l'egida della Commissione Ue e della presidenza finlandese di turno, si è raggiunta l'intesa che prevede un meccanismo di redistribuzione dei migranti soccorsi in mare e sbarcati, con tempi rapidissimi, al massimo 4 settimane; inoltre, una volta redistribuiti i migranti ...

Che cosa significa per l’Italia il nuovo accordo Sui migranti? : (foto: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images) “Un risultato storico” (il premier Giuseppe Conte); “L’Italia non è più sola” (Huffington Post), “L’Europa s’è desta” (La Repubblica). Dopo che i ministri dell’Interno di Italia, Malta, Francia e Germania lunedì hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per modificare la gestione dei migranti che arrivano via mare in Europa, i toni delle istituzioni e di molta stampa sono stati a dir ...

Matteo Salvini - le cifre contro M5s-Pd Sui migranti : "Sbarchi in aumento dell'81% - Italia campo profughi" : Nuovo governo, vecchia storia: i porti tornano ad essere spalancati e l'Italia ad essere invasa. Già, con M5s e Pd alle leve di comando il vento è cambiato a tempo record rispetto a quando al Viminale c'era Matteo Salvini. E lo stesso Salvini ci tiene a metterlo in chiaro, snocciolando alcune cifre

Ue - Sassoli : l'accordo Sui migranti va allargato : Ue, Sassoli: l'accordo sui migranti va allargato."Finalmente si va nel senso indicato dal Parlamento europeo".

Conte : Sui migranti risultato storico - Salvini non sia invidioso : Conte su migranti: "Salvini non deve avere gelosia e invidia, abbiamo compiuto un passo avanti storico, che non era mai successo prima"

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - scontro Sui migranti : "Accordo di Malta è una fregatura". "Non essere geloso" : "Non so se Giuseppe Conte si rende conto che è la criminalità che gestisce il traffico di esseri umani in cambio che, forse, gli altri Paesi accoglieranno su base volontaria. Più che un accordo mi sembra una sola, una fregatura". Matteo Salvini, intervistato su SkyTg24 stronca l'accordo sulla redist