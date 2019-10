Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) È stato uno saccesissimo quello andato in onda ieri nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono classico. I protagonisti sono statiCipollari e Damiani Er. Ieri, infatti, c'è stato un ampio spazio dedicato a Temptation Island vip. La prima coppia ad entrare in studio è stata quella formata da Sharon e Damiano er. Non appenaCipollari ha scoperto che sarebbe entrato in studio lui, ha cominciato ad innervosirsi molto dicendo di non volerlo nemmeno vedere. Il motivo? Non lo conosceva neanche Maria De Filippi e sarebbe da ricondurre ad un evento accaduto ben quattro anni fa quando sul trono era seduto Gianmarco Valenza, amico di Er. Ma ripercorriamo quello che sarebbe accaduto all'epoca e quello che è accaduto in puntata.Cipollari quasi alle mani con Damiano ErQuando Gianmarco Valenza era sul trono qualche anno fa,...

SensoDiNausea : @ildodo12 Sei un pagliaccio. - __ladyf : 'Sei un pagliaccio schifoso:' così Tina contro Er Faina a U&D - _hug_me_Payno_ : RT @yleniaindenial: 'ER COGLIONE ERGUMENO PAGLIACCIO SCHIFO' TINA SEI TUTTI NOI #uominiedonne -