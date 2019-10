Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019)4x01 è un episodio già destinato a far commuovere. Nelle ultime ore, la rete americana The CW ha rilasciato ilche mostra lo straziante funerale diAndrews, un evento che sconvolge tutta la cittadina, in particolare suo figlio Archie. "Non so cosa fare",sospirando e in un'altra sequenza: "Il signor Andrews sarà sempre una parte di. Ti voglio così tanto bene, papà." In Memoriam renderà omaggio ovviamente a, l'attore tragicamente scomparso lo scorso marzo che nella serie ha ricoperto il ruolo difin dall'inizio. L'episodio-vedrà anche la partecipazione di Shannen Doherty, amica e collega dida Beverly Hills 90210. I fan si aspettano un omaggio strappalacrime, soprattutto perché la morte della star ha sconvolto tutti, e non solo il cast e la troupe di. In segno di lutto, la produzione della terza stagione era ...

_diana87 : Riverdale 4×01 piange Luke Perry nel promo dell'episodio-tributo che dice addio a Fred Andrews (video) -