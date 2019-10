Napoli brutto e sprecone a Genk | 0-0 e Champions più complicata

Genk-Napoli 0-0 - Champions League : partenopei sfortunati a suon di pali - brutto pareggio in trasferta : Deludente pareggio per il Napoli nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, i partenopei si sono dovuti accontentare di un mesto 0-0 sul campo del Genk. Si tratta di un passo indietro per gli azzurri che due settimane fa avevano sconfitto il Liverpool per 2-0 al San Paolo, oggi i ragazzi di Carlo Ancelotti si sono fatti imbrigliare nella morsa dei belgi e sono anche stati sfortunati perché hanno colpito tre ...

Un Napoli brutto e sprecone sbatte sul muro Genk : in Belgio finisce 0-0 [FOTO] : Genk-Napoli LIVE – Si gioca Genk-Napoli, partita valida per il girone E di Champions League. I belgi sono stati sconfitti all’esordio nella competizione europea dal Salisburgo. Gli austriaci hanno vinto 6-2, surclassando gli avversari sotto ogni aspetto. Il Napoli è partito col botto, vincendo 2-0 contro il Liverpool campione d’Europa in carica. Partita inedita tra le due squadre. Genk praticamente già al capolinea. I ...

Sconcerti : “Nel Napoli ho visto un brutto segnale che una grande squadra non può avere!” : Sconcerti il Napoli manca di continuità e di equilibrio A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti: “Mi aspettavo una progressione diversa ed un Napoli più sicuro che in alcune partite si esalta, ma fa fatica a trovare continuità. – il giornalista poi sottolinea – La differenza reti tra Napoli e Juventus è la stessa, mi sembra però che questa disponibilità a lasciare la partita ...

Napoli-Brescia - brutto secondo tempo - ma non esageriamo col pessimismo : Napoli-Cagliari non è stata solo un’amara beffa per un match nel quale gli avversari sino all’ottantasettesimo minuto non avevano mai fatto sporcare i guanti a Meret: oltre i tre punti persi, quella partita ha lasciato anche diversi strascichi, tutti emersi nel sofferto (e giocato male) secondo tempo degli uomini di Ancelotti contro il Brescia. La prima eredità avuta dalla partita contro i sardi è stata l’espulsione di ...

Napoli - Mertens scottato dalla sconfitta con la Juventus : “perdere in quel modo è stato davvero brutto” : L’attaccante belga ha parlato subito dopo la fine del match vinto contro San Marino, tornando sul ko maturato a Torino contro la Juventus E’ passata una settimana dalla sconfitta del Napoli contro la Juventus, ma Dries Mertens non riesce a togliersi il sapore amaro della sconfitta anche a sette giorni di distanza. AFP/LaPresse L’autogol di Koulibaly ha vanificato la splendida rimonta azzurra, obbligando Insigne e compagni ...