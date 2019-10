Maltempo Lazio | torna regolare il traffico ferroviario tra Settebagni e Roma Tiburtina

Allerta Meteo - Maltempo ridimensionato sull’Italia : Lazio e bassa Toscana rimangono a rischio [MAPPE] : Aggiornamento serale per qualche verso meno preoccupante rispetto ai dati mattutini. Il clou del peggioramento in atto da alcune ore, era atteso in queste ore serali con possibili fenomeni parossistici, evincibili da tutti i centri di calcolo, soprattutto sulla Toscana e sul Lazio . Già stamani, l’azione più meridionale di nuclei instabili aveva escluso fenomeni importanti o dannosi per la Liguria, sebbene rovesci e temporali erano comunque ...

Maltempo a Modica - fiume in piena in via Circonvallazione Ortisiana : E’ bastata qualche ora di pioggia per trasformare la via Circonvallazione Ortisiana a Modica in un fiume in piena