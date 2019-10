La Vita in Diretta | la gaffe a luci rosse di Alberto Matano | ecco cosa è successo

“Per diventare…”. Gelo a ‘La Vita in diretta’. Alberto Matano sbaglia parola e la pornogaffe è serVita : La nuova edizione de La vita in diretta è condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. I due occupano il palinsesto pomeridiano rivoluzionato della prima rete Rai rispetto allo scorso anno, quando a condurre il programma di intrattenimento c’erano Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Nella puntata andata in onda il primo ottobre sono stati tanti gli ospiti de La vita in diretta: il ballerino urbinate malato di sclerosi multipla Ivan Cottini, ...

GIGLIOLA CINQUETTI - Vita IN DIRETTA/ Gaffe Lorella Cuccarini e tensione "Luci forti" : GIGLIOLA CINQUETTI, Gaffe e tensione con Lorella Cuccarini a La VITA in DIRETTA: "Non amo le luci così forti". Ed entra con occhiali da sole in studio.

Tumore al seno : mammografi e ospedali da eVitare Diretta di Milena Gabanelli : Milena Gabanelli e Simona Ravizza ne discutono in diretta con Secondo Folli, primario dell’Istituto dei tumori

Francesca Fialdini : "Come è cambiata la mia Vita dopo la Vita in diretta" : Francesca Fialdini, è attualmente impegnata nella conduzione dell'inedito Da noi...a ruota libera, in onda la domenica su Rai1, dopo aver lasciato alla collega Lorella Cuccarini il timone de La Vita in diretta. In questi giorni la presentatrice ha rilasciato un'intervista al magazine di casa Rai, Ra

Francesca Fialdini e la Vita privata : Il cambiamento dopo La Vita in Diretta : Francesca Fialdini si racconta dopo La Vita in Diretta e parla di emozioni e felicità Francesca Fialdini, dopo aver lasciato la conduzione de La Vita in Diretta, è tornata su Raiuno con l’inedito Da noi…. A Ruota libera. Un programma che parla di storie vere, di emozioni e bei sentimenti. Un programma che per la […] L'articolo Francesca Fialdini e la Vita privata: Il cambiamento dopo La Vita in Diretta proviene da Gossip e Tv.

GF Vip concorrenti : arriva un ex volto de La Vita in diretta : Michele Cucuzza dopo La vita in diretta approda al Grande Fratello Vip 2019? La news Il GF Vip 4, come tutti sapranno, è stato affidato a Alfonso Signorini, il quale ha preso il posto di Ilary Blasi. Difatti quest’ultima ha preferito condurre Euro Games al fianco di Alvin. Ma se il conduttore è già certo, chi saranno gli inquilini vip ad entrare nella casa più spiata dagli italiani? A rispondere a questa domanda che in queste settimane si ...

La Vita in Diretta non è in onda - blackout negli studi. Matano su Instagram : «Siamo al buio». La Rai : «Guasto tecnico» : La Vita in Diretta non è andata in onda, per via di un blackout negli studi Rai di via Teulada: è successo questo pomeriggio e su Raiuno è stato trasmesso prima Techetechete, poi una fiction. Alberto Matano, conduttore della trasmissione insieme a Lorella Cuccarini, nelle sue stories su Instagram ha confermato quanto accaduto, nei momenti precedenti all’inizio della puntata di oggi venerdì 27 settembre 2019. «C’è un blackout in corso: lo ...

Un black out "spegne" la Rai : La Vita in diretta resta al buio : Lavinia Greci Il contenitore pomeridiano di Raiuno, condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, è stato sospeso a causa di un guasto tecnico in via Teulada. Sul posto anche il direttore generale, Alberto Matassino Al momento della messa in onda, il programma non è partito. Così, questo pomeriggio i telespettatori che, solitamente, ogni giorno, guardano "La Vita in diretta", in onda quotidianamente dopo pranzo su Raiuno, hanno ...

