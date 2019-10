Ingrid Muccitelli | età | altezza | peso | marito e figli

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Giornalista e conduttrice Rai,inizia a lavorare come redattrice del programma Markette di LA7, Nel 2006 collabora nella redazione di Niente di personale di Antonello Piroso e pochi mesi dopo arriva a Omnibus estate insieme ad Andrea Pennacchioli, dove viene confermata anche per l’edizione invernale 2006-2007. Nel 2008 approda a Rai 2 nel programma Insieme sul Due, con la conduzione di Milo Infante e la regia di Michele Guardì. L’anno successivo entra a far parte del cast del programma del week-end Mattina in famiglia, dove viene riconfermata nella stagione 2010-2011 con le rubriche Donne e Risorgimento e Sport e cuore. La carriera diè in ascesa e lo stesso anno arriva a Unomattina estate weekend. Lo stesso anno presentato su Rai 1 con Tiberio Timperi il Premio Ischia 2012, prestigioso premio dedicato al giornalismo internazionale. Sempre su ...

