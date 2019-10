Detersione viso | siete più donne pesce o donne gatto?

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ad ascoltare i pareri delle beauty addicted che hanno partecipato a Make-Up Restart Live Experience, il primo evento di infotainment organizzato da NIVEA in compagnia di ClioMakeUp, il gesto dellasembra essere rispettato più di quanto si possa pensare. Difficilmente, infatti, le ragazze intervistate hanno ammesso di andare a dormire senza prima essersi struccate, perché consapevoli di quanto una mancatapossa compromettere l’aspetto della propria pelle. In primis: agevolare la comparsa delle rughe, svegliarsi con un incarnato spento e opaco, pregiudicare la buona riuscita del trucco. «Laè il primo step per ottenere un bel make-up» ha ripetuto più volte Clio, tra un trucco e l’altro, durante l’evento tenutosi al Teatro dell’Arte della Triennale di Milano. Durante lo show, condotto da Lodovica Comello, la famosa make-up artist ha infatti regalato ...

frateEzio : RT @AnticaDei: #acquadirose di Sant'Anna, ottenuta dalla distillazione dei petali di rosa Rugosa, è indicata per la detersione del viso, em… - lauragilli65 : RT @AnticaDei: #acquadirose di Sant'Anna, ottenuta dalla distillazione dei petali di rosa Rugosa, è indicata per la detersione del viso, em… - Myriam_Vivienne : Step #1 In previsione di queste settimane di set che mi attendono, ho preparato la pelle del viso con una profonda… -