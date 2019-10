Def | Coldiretti | “Arriva l’etichetta di origine degli alimenti”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La trasparente sugli alimenti entra della Nota di aggiornamento del Def approvata dal Governo con l’obiettivo di “rafforzaretura d’dei prodotti attraverso un lavoro costante in sede europea e nazionale”. Lo rende noto lanell’esprime apprezzamento per il rispetto dell’impegno assunto dal premier Giuseppe Conte con il Presidente dellaEttore Prandini al Villaggio Contadino, che ora deve tradursi nei decreti applicativi. Di fronte all’atteggiamento incerto e contradditorio dell’Unione Europea che obbliga ad indicareper la carne fresca, ma non per quella trasformata in salumi, per la frutta fresca, ma non per i succhi, per il miele ma non per lo zucchero, l’Italia, che è leader europeo nella trasparenza e nella qualità, ha il dovere di fare da apripista nelle politiche alimentari comunitarie”, ha sottolineato Prandini nel precisare che ...