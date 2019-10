Calcio | Claudio Marchisio si ritira a 33 anni | domani l’annuncio ufficiale all’Allianz

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Si chiude a 33la carriera di, uno dei centrocampisti italiani più forti dell’ultimo decennio. Il nativo di Torino classe 1986 annunceràalle ore 15.00 il suo addio algiocato in una conferenza stampa indetta all’Allianz Stadium e più precisamente nella sala “Gie Umberto Agnelli”, la stessa in cui sono andate in scena le presentazioni di Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Juventus vanta 389 presenze ufficiali con la maglia bianconera, che ha indossato per la bellezza di undici stagioni in prima squadra a partire dal campionato di Serie B del 2006-2007. Dopo 20di Juventus,non è stato confermato dalla dirigenza bianconera ed è andato in Russia nell’estate del 2018 per una stagione da dimenticare con lo Zenit San Pietroburgo a causa di una serie di ...

