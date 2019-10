NBA – Altro che stress! Zion Williamson tra divertimento e battute | “non devo più creare

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019)non vede l’ora di scendere in campo: il giovane giocatore dei Pelicans sembra non avvertire la pressione: le parole nel media day pre-season Manca sempre meno per l’inizio della stagione 2019-20 di NBA. I giocatori sono pronti ad affrontare le prime sfide della pre-season, che daranno il via allo spettacolo della palla a spicchi americana. In attesa di scendere sul parquet da gioco, i campioni NBA sono stati protagonisti del tradiale media day, durante il quale hanno raccontato le sensai con le quali arrivano alla nuova stagione. Occhi puntatissimi su, numero 1 nello scorso Draft: il giocatore dei New Orleans Pelicans, prossima stella annunciata NBA, non vede l’ora di dimostrare ciò di cui è capace, senza avvertire troppo la pressione. Credits: Instagram @pelicansnba “È fantastico essere qui. Ed è anche divertente. Ho sentito ...

