Nati oggi | compleanni di ottobre

BAKE OFF ITALIA 2019/ Diretta ed elimiNati : Riccardo e il premio! - oggi 20 settembre - : BAKE Off ITALIA 2019: Diretta, eliminati e ospiti puntata 20 settembre: Chi sarà eliminato? Riccardo è stato il migliore della prima prova

Bake Off Italia 2019/ ElimiNati e diretta : curiosità e ospiti - oggi 20 settembre - : Bake Off Italia 2019: diretta, Eliminati e ospiti puntata 20 settembre: Chi sarà eliminato? curiosità sugli ospiti della puntata

Ginnastica artistica - CampioNati Italiani 2019 : oggi le Finali di Specialità - tutti i favoriti. Chi vincerà i tricolori? : oggi si concludono i Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, a Meda andranno in scena le Finali di Specialità e si assegneranno dieci tricolori (quattro femminili e sei maschili). Si tratta dell’ultima gara prima dei Mondiali che si disputeranno dal 4 al 13 ottobre a Stoccarda, diamo uno sguardo a tutti i favoriti sui vari attrezzi. Asia D’Amato è la grande favorita al volteggio, la Campionessa d’Italia all-around non ...

Ginnastica artistica - CampioNati Italiani 2019 : oggi le Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi domenica 15 settembre si disputano le Finali di Specialità dei Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, a Meda si conclude il lungo weekend riservato alla massima competizione entro i nostri confini e si assegneranno dieci tricolori: quattro per le donne e sei per gli uomini. Ci aspetta un intenso pomeriggio con gli atleti che si cimenteranno sui vari attrezzi per andare a caccia dei titoli, i migliori otto specialisti si daranno ...

Ginnastica artistica - CampioNati Italiani 2019 : oggi l’all-around femminile. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi venerdì 13 settembre incominciano i Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, al PalaMeda di Meda (in provincia di Monza e Brianza) si incomincia con il concorso generale individuale femminile. L’all-around delle ragazze si preannuncia altamente spettacolare e andrà in scena nella fascia preserale senza la contemporaneità della gara maschile, si tratta di una grande novità che potrebbe rivelarsi vincente in termini di ...

Basket - Mondiali 2019 : risultati e classifiche di oggi (9 settembre). La Repubblica Ceca perde con la Grecia ma va ai quarti di finale - ellenici elimiNati. Vittoria degli USA : Nella decima giornata dei Mondiali di Cina 2019 si sono disputate le ultime otto partite della seconda fase a gironi. C’era ancora da decidere la seconda qualificata per i quarti di finale nel gruppo K di Shenzhen, quello degli Stati Uniti, che avevano già staccato il biglietto e che hanno avuto oggi la meglio sul Brasile per 89-73. La sfida decisiva era quella tra Grecia e Repubblica Ceca ma malgrado sia stata la prima a imporsi per 84-77 ha ...

“Incontri ravviciNati” per Two Point Hospital disponibile oggi : Buon compleanno a noi! Two Point Hospital celebra il suo primo anniversario questa settimana; un anno fantastico pieno di ironia, troppe (152!) malattie insolite e tanti pazienti curati oppure deceduti (ops), che abbiamo deciso di festeggiare introducendo nuovi contenuti in Two Point Hospital! Da oggi gli appassionati potranno acquistare Incontri ravvicinati, una nuova espansione in cui specie extraterrestri arrivano nella ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru : “La tappa di domenica una bella iniezione di fiducia. Oggi arrivo molto impegNativo - attenzione a Valverde” : L’arrivo in salita dell’Alto de Javalambre sarà un test decisivo per Fabio Aru alla Vuelta a España 2019. Oggi i corridori affronteranno infatti il primo arrivo in salita di questa 74ma edizione, con una scalata finale durissima, che misura 11 km e presenta una pendenza media del 7,8%, ma gli ultimi cinque sono davvero tremendi con rampe che raggiungono il 16%. Il traguardo è posto a quota 1950 metri e i distacchi potrebbero essere pesanti e ...

Flora Canto ricoverata per un intervento : “Dimessa oggi dopo 10 giorni - un’estate alterNativa” : Flora Canto rende noto di avere subito un intervento chirurgico che l’ha costretta a un ricovero durato 10 giorni. La compagna di Enrico Brignano è stata appena dimessa: “dopo 10 giorni..finalmente si esce. È stata un’estate alternativa fatta di flebo ,digiuni ed un intervento andato bene, grazie a Dio”.Continua a leggere

Diretta Atp Wta CincinNati 2019/ Streaming video e tv : oggi le semifinali - 17 agosto - : Diretta Atp Wta Cincinnati 2019 info Streaming video e tv, programma e orario per le semifinali che si giocano oggi, sabato 17 agosto 2019 in Ohio.

Diretta Atp Wta CincinNati 2019/ Streaming video e tv : oggi i quarti senza Federer : Diretta Atp e Wta Cincinnati 2019: info Streaming video e tv, orari e programma dei match di oggi 16 agosto 2019. Al via i quarti di finale.

Diretta Atp Wta CincinNati 2019/ Streaming video e tv : oggi gli ottavi di finale : Diretta Atp Wta Cincinnati 2019 info Streaming video e tv del torneo di tennis Masters 1000 e Premier 5. oggi prendono il via gli ottavi di finale.