Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ci mancava ildisu. Alnon bastavano i problemi di classifica. Adesso ci si mettono anche i figli che imperversano sui social. È il caso deldiche suscrive in inglese: «Abbiamo giocatori di alta qualità, ilè l’allenatore». Al momento, non ci sono state reazioni ufficiali. Domenica sera, Maldini in tv ha confermato. La situazione resta molto tesa. I rossoneri hanno sei punti in classifica, in piena zona retrocessione. Due vittorie e quattro sconfitte. L’ultima, domenica sera, in casa contro la Fiorentina per 3-1.e Maldini che hanno ricevuto numerose critiche, anche da parte di Luciano Moggi. L'articolo Ildisu: «Ildel» ilNapolista.

pisto_gol : Il figlio di Zvone Boban, Rafael, sul suo account Instagram spara a zero su Giampaolo “Abbiamo giocatori molto fort… - napolista : Il figlio di Boban su Instagram: «Il problema del Milan è Giampaolo» «Abbiamo giocatori di alta qualità, il proble… - RepMilan : Milan, il figlio di Boban contro Giampaolo: 'È lui il problema' [aggiornamento delle 20:06] -