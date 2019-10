Il 10 Ottobre è la Giornata Mondiale del Malato Reumatico

Inter-Juventus : il derby d'Italia per la 7^ giornata di Serie A in Tv su Sky il 6 Ottobre : derby d'Italia alle porte: posticipo della settima giornata di Serie A, Inter-Juventus è in programma per domenica 6 ottobre alle ore 20:45. Una partita che non sarà mai come le altre, e questa volta si presenterà ancora più accesa per la presenza del grande ex Conte sulla panchina nerazzurra e perché le due squadre sembrano già in fuga, anche se è sicuramente troppo presto per parlare di duello scudetto. Cinque vittorie in altrettante giornate ...