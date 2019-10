Gazzetta | il turnover di Ancelotti non è un vezzo

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Sette formazioni diverse in sette partite, questi i numeri del Napoli di, come scrive ladello Sport. Qualcuno ha ipotizzato che Carlostia lavorando ancora alla fase sperimentale e non ha certezze. Qualcun altro, invece, è convinto che unesagerato potrà creare problemi nel tempo. Manon si lascia influenzare e va avanti per la sua strada, supportato dall’esperienza che gli permette di avere fiducia nelle sue scelte. Del resto ilnon è un, ma nasce dalla necessità di preservare la squadra nel tempo per arrivare fino in fondo. Se si vuole andare avanti in tutte le competizioni, significa giocare ogni 3 giorni, senza avere il tempo di recuperare del tutto. Un aspetto chee il suo staff curano con particolare attenzione per evitare infortuni e per arrivare in primavera e, dunque, nella fase finale del ...

